Captain America 4, Kevin Feige lo paragona ad uno dei film MCU più belli di tutti i tempi

Captain America: Brave New World sarà un tassello fondamentale per l'MCU e non solo perché introdurrà finalmente il nuovo Captain America. Ad alzare le aspettative sono state le parole del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

I paragoni sono sempre difficili e Feige ha voluto anticipare ai fan cosa li attenderà nel febbraio 2025, finestra di uscita di Captain America 4, parlando delle atmosfere di uno dei film Marvel più amati. Prima di dare spazio all'anteprima del teaser proiettata durante il CinemaCon, il presidente dei Marvel Studios ha paragonato Captain America: Brave New World a Captain America: The Winter Soldier. La pellicola, uscita nel 2014, è stata ampiamente apprezzata dalla critica e dai fan: un concentrato di eventi, carico di azione e portato avanti da personaggi carismatici. I riferimenti al sequel di Captain America: Il Primo Vendicatore, fanno pensare che Captain America 4 seguirà questa linea mentre il teaser con l'apparizione di Thunderbolt Ross (Harrison Ford) rispolvera persino gli Avengers.

Ambientato dopo gli eventi della serie TV The Falcon e The Winter Soldier, Captain America: Brave New World sarà la prima avventura ufficiale di Sam Wilson nei panni dell'eroe a stelle e strisce. Il film avrà come protagonisti Danny Ramirez, Liv Tyler e Carl Lumbly: grande assente nel quarto film di Captain America, invece, sarà Sebastian Stan

Su GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 1 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti di oggi.