Captain America 4, nuova immagine dal set svela un grosso spoiler sul film?

Le riprese aggiuntive per Captain America: Brave New World dovrebbero aver portato diverse novità nella trama originale del film Marvel Studios, ma alcune cose rimarranno immutate e a dimostrarlo ci ha pensato in queste ore una nuova immagine trapelata dal set.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, una nuova giacca utilizzata dalla troupe del film e mostrata online in queste svela il nuovo logo di Captain America: Brave New World, con un dettaglio particolarmente interessante per i fan Marvel Studios: sulla schiena della giacca, infatti, è presente lo scudo di Captain America stretto nella morsa di una gigantesca mano rossa, un ovvio riferimento a Hulk Rosso: si parla ormai da mesi che nel MCU il grande Harrison Ford, chiamato ad interpretare il nuovo genere Ross (che dovrebbe rivelarsi come nuovo presidente degli Stati Uniti nel MCU) dopo la scomparsa del compianto William Hurt, nel corso del film si trasformerà in Hulk Ross, seguendo l'evoluzione che il personaggio ha avuto nei fumetti Marvel.

Il film vedrà nel cast, oltre a Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, anche Danny Ramirez riprendere il ruolo di Joaquin Torres AKA il nuovo Falcon, personaggio apparso nella serie tv Falcon & The Winter Soldier, oltre a Carl Lumbly nei panni di Isaiah Bradley e Shira Haas nei panni di Sabra, la prima supereroina israeliana della Marvel. La storia dovrebbe essere legata a quella del film Thunderbolts e condurre ad un crossover tutto incentrato su Hulk.

Captain America: Brave New World è attualmente previsto per un'uscita nei cinema fissata al 14 febbraio 2025.