Captain America 4, Hulk Rosso di Harrison Ford avrà le fiamme come nei fumetti?

Dopo aver anticipato grossi dettagli sul costume di Wolverine che Hugh Jackman indosserà in Deadpool 3, il noto insider Can we get some toast ha avuto modo di parlare anche di Hulk Rosso di Harrison Ford, personaggio che i fan incontreranno in Captain America: Brave New World.

Come saprete, Harrison Ford ha sostituito William Hurt nei panni del generale Ross dopo la morte del collega, e in base alle anticipazioni sappiamo che nel corso del film Ross - nel frattempo passato da generale a Presidente degli Stati Uniti - assumerà un ruolo definitivamente negativo trasformandosi in Hulk Rosso, proprio come nei fumetti. E a proposito degli albi targati Marvel Comics, in particolare, l'insider Can we get some toast anticipa che l'Hulk Rosso del MCU avrà un look molto fedele alle vignette originali, con tanto di 'aura fiammeggiante' che gli brillerà intorno.

Ricordiamo che, in base ai recenti leak sul futuro del Marvel Cinematic Universe pubblicati questa settimana dal noto portale di scoop The Cosmic Circus, prossimamente la Saga del Multiverso si concentrerà su diversi mini-archi narrativi separati prima di ricongiungersi per il gran finale rappresentato da Avengers 5 e Avengers 6: nello specifico, Captain America: Brave New World farà parte dell'arco narrativo di Hulk, che porterà al tanto atteso film di World War Hulk, descritto come un 'Avengers 4.5' sulla falsa riga di Captain America: Civil War per l'ampio numero di personaggi presenti.

