Captain America 4: Harrison Ford vuole creare i nuovi Avengers nel first look ufficiale

Dopo il primo sguardo al nuovo Falcon uscito qualche settimana fa, dal palco del CinemaCon Disney e Marvel Studios hanno svelato le prime immagini ufficiali di Captain America: Brave New World, nuovo film del MCU con protagonista Anthony Mackie.

Oltre a due immagini, pubblicate per la prima volta da Entertainment Weekly, durante l'evento è stato proiettato a porte chiuse anche un lungo filmato tratto dal film: una foto mostra uno sguardo ravvicinato a Anthony Mackie e Sam Wilson, apparentemente in guardia mentre brandisce lo scudo precedentemente conferitogli dall'originale Capitan America, Steve Rogers (Chris Evans); un'altra foto mostra Sam Wilson di fronte a Thaddeus "Thunderbolt" Ross di Harrison Ford, che eredita il ruolo del defunto William Hurt, apparso l'ultima volta come personaggio in Black Widow del 2021.

Per quanto riguarda il filmato, invece, secondo le descrizioni emerse l'anteprima mostra "Thunderbolt" Ross accogliere Sam Wilson alla Casa Bianca, onorandolo per il suo servizio svolto durante gli eventi di The Falcon and the Winter Soldier, di cui Captain America: Brave New World sarà un sequel diretto. Inoltre, Ross fa sapere a Wilson che il suo prossimo compito sarà aiutarlo a riunire un nuovo team di Avengers, ma in pochi istanti un gruppo di super soldati attacca la Casa Bianca: tra loro c'è anche Carl Lumbly che riprende il ruolo di Isaiah Bradley.

Captain America: Brave New World uscirà nelle sale il 14 febbraio 2025. Ricordiamo che nel film tornerà anche Tim Blake Nelson nei panni di Leader, visto per la prima volta nel MCU ai tempi de L'incredibile Hulk.

