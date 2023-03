Captain America 4, Harrison Ford e Tim Black Nelson sul set: ecco le prime immagini

L'approdo di Harrison Ford sul set di Captain America 4 ha destato curiosità: il quarto film dedicato alla Sentinella della libertà, segna ufficialmente l'entrata di Harrison Ford nell'MCU.

Le prime immagini pervenute sul set di Captain America 4 mostrano l'iconico protagonista di Indiana Jones vestire i panni del generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross ruolo lasciato scoperto dopo la dipartita di William Hurt. Le foto mostrano Ford senza i caratteristici baffi di Ross: siete pronti a una nuova versione dell'Hulk rosso?



Gli scatti raffigurano anche Tim Black Nelson negli usuali panni di Dr. Samuel Sterns ossia il Leader, con un braccio dipinto a metà di verde: che Sterns non sia riuscito a trasformarsi completamente in Leader? O, al contrario, adesso potrebbe riuscire a passare dalla sua forma umana a quella della nemesi di Hulk. Le risposte le avremo soltanto il 3 maggio 2023 quando Captain America 4 arriverà sul grande schermo

La trama di Captain America 4: New World Order

Non sono stati ancora divulgati i dettagli della trama di Captain America 4 ma la pellicola sarà un sequel dellaThe Falcon and the Winter Soldier. Dunque ritroveremo Anthony Mackie nei panni di. Sul set di Captain America 4 ritorna anche Liv Tyler nei panni di Bett Ross.Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti su Captain America 4: New World Order.