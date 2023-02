Captain America 4, Harrison Ford scherza sul film: 'Il primo incontro sarà allo Studio 54'

Nel corso degli anni Harrison Ford si è costruito la reputazione di attore che durante le interviste risulta essere sempre pungente o, addirittura, brusco. Nonostante ciò, Ford ha colto l'occasione per scherzare sul suo ingresso nell'MCU e su come sappia "tutto" sul suo personaggio e la sua storia.

L'interprete, durante un'intervista da Stephen Colbert, ha preso la questione con divertimento rispondendo a tutte le domande del conduttore su Captain America 4, in un solo modo: mentendo. Il modo in cui Ford è diventato sempre più ironico di risposta in risposta ha solo reso il tutto ancor più esilarante. "Mi è permesso dirti tutto quello che so. Tutto. Chiedimi qualsiasi cosa" ha detto l'attore, rispondendo a quasi tutte le domande con "non lo so", facendo chiaramente intuire di non poter rivelare niente della trama e il film.

Riguardo il suo ingresso nell'MCU, Harrison Ford ha ammesso di voler fare qualcosa di nuovo con Capitan America 4 uscendo un pò fuori dalla sua comfort zone. Continuando a scherzare con Colbert della possibile trama del film, l'attore si è spinto addirittura ad ipotizzare ironicamente un primo incontro tra il Generale Ross e Sam Wilson in una discoteca, in particolare nel celebre Studio 54, centro della movida newyorkese degli anni settanta.

I rumor intorno al film continuano ad intensificarsi soprattutto riguardo i cattivi, che dovrebbero essere più di uno. Secondo quanto trapelato i villain di Captain America 4 dovrebbero essere ben cinque. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!