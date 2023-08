Captain America 4, Harrison Ford ha davvero colto di sorpresa tutti: 'Un ca**o di grande'

Captain America 4 vedrà il debutto nei panni dell’eroe di Anthony Mackie che, dopo essere stato Falcon si prepara a questa nuova avventura nel Marvel Cinematic Universe. Il film vedrà anche la partecipazione di Harrison Ford, capace di stupire tutti quanti sul set, soprattutto il suo molto più giovane collega.

Ancora non è del tutto chiaro se Captain America 4 manterrà la sua data d’uscita originale, ma a ogni modo, c’è una grandissima attesa per il film di Julius Onah che potrà contare nel cast anche Liv Tyler e Harrison Ford.

Proprio a proposito della presenza di quest’ultimo sul set e discutendo della sua professionalità e della sua umiltà, Mackie si è rivelato assolutamente entusiasta.

In un’intervista con The Wrap l'attore ha infatti affermato: “Harrison è un ca**o di grande. È divertente perché quando lui si presenta, nessuno sa bene come comportarsi. Tipo: ‘Qualcuno porti dell’acqua a Harrison’. Ma lui non è affatto così. Sono rimasto sorpreso da quanto fosse spensierato e alla mano, da quanto fosse entusiasta di farne parte”.

Quindi ha concluso: “Lui fa questo mestiere da così tanti anni e vederlo a 80 anni entusiasta di far parte di questo universo è stato davvero stupendo e ci ha fatto capire quanto siamo fortunati. Quanto sono fortunato a farne parte e a dare vita a questi personaggi. Ci siamo divertiti”.

Harrison Ford interpreterà il presidente degli Stati Uniti d’America Thaddeus Ross in questo nuovo film del Marvel Cinematic Universe previsto per il 2024.

In attesa di avere nuove informazioni sul ruolo di Ford e sul film del regista nigeriano, vi lasciamo alla notizia che anche Seth Rollins reciterà in Captain America 4.