Captain America 4, grosse novità sulla trama dopo le nuove riprese aggiuntive

Captain America: Brave New World è forse uno dei film più attesi dell'MCU. La pellicola rappresenterà il debutto di Sam Wilson dopo il passaggio di testimone con Steve Rogers e questo sarà, senza ombra di dubbio, un importante banco di prova per i Marvel Studios.

Tuttavia tra i leak sul finale di Captain America 4, gli scioperi e il rinvio del nuovo capitolo del supereroe a stelle e strisce risulta un po' turbolenta tanto che, forse per sfuggire dagli spoiler già resi noti, la produzione ha deciso di girare delle scene aggiuntive. La notizia di nuove riprese era nota da tempo ma secondo diversi scooper non sarebbe altro che un sostanzioso indizio che qualcosa nella trama originale di Captain America 4 stia cambiato.

Pare infatti che le riprese si svolgeranno da maggio ad agosto, coprendo dunque l'arco di ben quattro mesi (forse necessari a girare un altro film). Mentre alcune fonti vicine a CanWeGetToast affermano che la Serpent Society non farà più parte della trama del film altri mettono in dubbio che possa trattarsi proprio dell'organizzazione dei super criminali in quanto pare che diverse scene della Serpent Society fossero importanti nello sviluppo del film (ma non centrali).

Captain America: Brave New World debutterà al cinema nel 2025, permettendo alla produzione tutte le modifiche necessarie prima dell'approdo in sala e chissà se persino la famosa scena trapelata negli ultimi mesi con protagonista Seth Collins rimarrà soltanto soltanto un video sul web. Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti, godetevi il nuovo costume di Captain America!