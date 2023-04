Captain America 4, le foto dal set svelano un collegamento con quella scena di Eternals?

Dopo che le prime foto dal set di Captain America: New World Order avevano mostrato Harrison Ford, Tim Blake Nelson, Anthony Mackie e Liv Tyler, nuovi scatti dalla produzione Marvel Studios potrebbero condurre ad un collegamento con Eternals.

Da diversi mesi, infatti, i maggiori scooper online hanno anticipato che il famoso Celestiale Tiamut, rimasto senza vita sulla Terra durante gli eventi del film di Chloe Zhao, verrà 'trasformato' - o forse meglio 'utilizzato', 'riciclato'? - come un'isola in Captain America: The New World Order: ora le nuove foto dal set, disponibili in calce all'articolo, mostrano la costruzione di un'isola tropicale, elemento che ha destato immediatamente l'interesse dei fan. Addirittura, alcune indiscrezioni hanno anticipato che l'isola Tiamut diventerà l'isola Genosha o il suo corrispettivo nel MCU: come molti fan dei fumetti Marvel già sicuramente sapranno, l'isola di Genosha è una delle location principali della saga degli X-Men, e con i mutanti in arrivo nel MCU le indiscrezioni potrebbero, come spesso accade, condurre a qualche sorta di verità.

Al momento ovviamente si tratta solo di speculazioni, alle quali si aggiungono quelle rivelate dal celebre podcast The Hot Mic, secondo cui Captain America: New World Order sarà un capitolo fondamentale del MCU dato che non solo vedrà Thunderbolt Ross di Harrison Ford diventare Red Hulk, Betty Ross di Liv Tyler trasformarsi in Red She-Hulk e l'esordio di un nuovo Falcon, ma i suoi eventi porteranno il nuovo Cap Sam Wilson a decidere di formare un nuovo team di Avengers.

L'unica cosa certa, comunque, è che il film uscirà il 3 maggio 2024 negli USA.