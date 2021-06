Captain America 4: nel film con Anthony Mackie esordirà Sin, la figlia del Teschio Rosso?

Al momento si sa pochissimo del nuovo film dei Marvel Studios Captain America 4, con protagonista Anthony Mackie e annunciato a poche ore dalla conclusione della mini-serie Falcon & The Winter Soldier sul servizio di streaming on demand Disney+.

Nelle ultime ore, però, potrebbe essere emerso un primo dettaglio, per lo meno sotto la veste di rumor: secondo That Hashtag Show, infatti, Sin, la figlia del Teschio Rosso, sarà la villain principale nel film con Anthony Mackie nei panni del nuovo Capitan America, e insieme a loro ci sarà anche Emily Van Camp nei panni di Sharon Carter, la nipote di Peggy Carter (Hayley Atwell). Il progetto viene descritto come una sorta di 'sequel spirituale' di Captain America: The First Avenger, considerando che i personaggi principali erediteranno i ruoli che furono di Steve Rogers, il Teschio Rosso (padre) e Peggy Carter nel film del 2011.

THS non ha prove per confermare le proprie indiscrezioni, ma dalla sua ha una buona media scoop segnalati in passato. Per chi non lo sapesse Sin è la figlia del Teschio Rosso: il personaggio, che è apparso per la prima volta nei fumetti durante una famosa run di JM DeMatteis e Ron Frenz sulle pagine di Captain America pubblicate negli anni '80, nasce col nome di Sinthia Schmidt e nutre un sano disprezzo per suo padre, ma invece che usare quel disprezzo come scusa per diventare un'eroina decide di superarlo nella scala dei cattivi e si allea con Crossbones e con l'HYDRA.

Come al solito vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire insieme a noi dove andrà a parare questa indiscrezione, se sarà confermata o se si risolverà in un nulla di fatto. Nel frattempo, Anthony Mackie ha parlato del suo contratto con i Marvel Studios e delle speranza di proseguire la collaborazione per tanti anni ancora.