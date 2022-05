Captain America 4, i fan di Sam Wilson vogliono il film prima di quello su Captain Carter

Nella giornata di ieri è emerso un rumor ancora non confermato secondo il quale Marvel starebbe pensando a un film standalone su Captain Carter, dopo il successo riscontrato dal personaggio in seguito alle sue apparizioni prima in versione animata in What If...? e poi in live-action in Doctor Strange 2. Ma i fan di Sam Wilson non ci stanno proprio.

Dopo la notizia, infatti, i sostenitori di Sam Wilson non possono fare a meno di chiedersi quale sarà il ruolo del suo Captain America dell'universo 616. La Marvel sta attualmente lavorando a Captain America 4, ma ad oggi non c'è ancora alcun trailer o data di uscita per questo progetto. Quindi, questo tipo di tensione continuerà a circolare sui social media ogni volta che emergerà una notizia come questa.

In una recente intervista, lo sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron, aveva ammesso il desiderio di rivedere altre varianti degli Illuminati: "Non posso ancora confermare o smentire nulla di specifico", ha detto Waldron quando gli è stato chiesto di parlare specificamente degli X-Men. "Ma voglio dire, cerco di non pensare se sarò io a presentarli. Lo faremo tutti insieme. Tutti in quella sequenza, è una collaborazione con [il regista] Sam [Raimi], ovviamente, [e] con gli attori. Sto solo cercando di dare loro una grande base, per entrare e dare vita a queste cose. E caspita, hanno tutti fatto centro".

In un'intervista di poco tempo fa, Nate Moore, vicepresidente dei Marvel Studios, ha dichiarato: "Per me questo nuovo Cap è Rocky. [...] Trovo che sia affascinante perché si tratta di un ragazzo con delle ali e uno scudo ma è pur sempre un ragazzo. [...] Dimostreremo con Mackie e Sam Wilson che Captain America non è un super soldato".