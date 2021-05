Captain America 4, potrebbe esserci un interessante plot twist per Bucky Barnes

Come già fatto in passato per la stragrande maggioranza dei franchise che compongono il Marvel Cinematic Universe, anche quello di Captain America e la serie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ si sonno basati su delle run a fumetti già esistenti, prendendone ispirazione per adattare poi il racconto al nuovo modello comunicativo.

Stando adesso all'insider Daniel Ritchman, ormai onnipresente, ora che Bucky Barnes (Sebastian Stan) ha definitivamente archiviato la faccenda relativa all'Eredità dello Scudo, lasciatosi inoltre finalmente alle spalle i peccati del Soldato d'Inverno, a quanto pare nell'annunciato Captain America 4 il personaggio potrebbe subire un re-brand cinematografico definitivo come White Wolf, che è poi il soprannome datogli durante la sua permanenza in Wakanda.



Il nome nei fumetti appartiene però in verità a un altro eroe dal costume molto elegante. Si tratta di un personaggio che sopravvive una incidente aereo da bambino e viene cresciuto da Re T'Chaka come fosse un membro della famiglia reale. Addestrato al corpo a corpo e assunto il nome di Lupo Bianco, secondo le informazioni di Ritchman sarà proprio Bucky ad assumere questa nuova identità, facendo i conti con un nuovo nome e un nuovo codice da rispettare.



Prendente ovviamente tutto con le dovute precauzioni, non essendoci nulla di assolutamente confermato.