Captain America 4 dimostra che Marvel non farà mai più film su Hulk?

Grazie anche alla grande eredità dei due precedenti capitoli diretti dai Fratelli Russo, il franchise dei Captain America è uno dei più amati del MCU e New World Order non sarà da meno. Ma la presenza di due personaggi uccide le speranze per un futuro film standalone su Hulk con Mark Ruffalo.

A notare questa complicazione un lungo, interessante editoriale di ScreenRant simile ad altri usciti nelle ultime settimane, alla luce dei due fra i principali villain annunciati in New World Order. Ovviamente a far nascere anche solo la discussione – che altrimenti non avrebbe avuto senso di esistere – il fatto che da qualche mese si stia vociferando di un possibile film su Hulk con Mark Ruffalo, il primo standalone dai tempi di Edward Norton. Secondo alcuni i diritti si sbloccherebbero nel 2023 e Mark Ruffalo si è detto ovviamente molto interessato a un progetto del genere.

Ma procediamo con ordine. Il nuovo film su Cap vedrà la sostituzione del compianto William Hurt con un “nuovo” Generale Ross di Harrison Ford, che dovrebbe già presentarsi con la sua seconda identità di Red Hulk. Dall’altro, dopo più di dieci anni, tornerà Tim Blake Nelson nei panni di The Leader. L’ultima volta che l’avevamo visto su schermo nel MCU era stato proprio verso il finale del film con Edward Norton, che anticipava la sua trasformazione nell’iconico villain.

La preoccupazione nasce proprio dalla volontà dei Marvel Studios di “bruciarsi” villain così strettamente legati a Hulk in un film di Captain America. Come notano i vari editoriali, sono tantissimi in realtà i villain condivisi da vari eroi nei fumetti e così anche sta avvenendo nel Marvel Cinematic Universe, quindi nulla toglie che un villain storicamente associato a Hulk possa combattere contro Captain America.

Ma è anche vero, notano gli insider, che la storia stessa di Red Hulk e The Leader deve tutto al loro rapporto con Bruce Banner e il fatto che i Marvel Studios abbiano optato “a forza” per questo posizionamento fa pensare che non vogliano (o non possano) tenerli in naftalina in vista di un film su Hulk che potrebbe non arrivare mai.

Voi siete d’accordo con questo ragionamento? Vorreste ancora uno standalone su Hulk o vi starebbe bene così? Ditecelo nei commenti!