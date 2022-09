Captain America 4, Danny Ramirez: 'Il mondo è pronto per Sam Wilson come nuovo Cap'

Captain America New World Order sarà il quarto capitolo sull'eroe del Marvel Cinematic Universe, che come ben sappiamo sarà però interpretato da Anthony Mackie e non più da Chris Evans. Infatti, Sam Wilson ha ereditato il ruolo di Steve Rogers, mentre Joaquin Torres quello di Falcon.

In una recente intervista con IGN, Danny Ramirez ha proprio parlato del nuovo ruolo di Captain America, cambiato dopo gli eventi di The Falcon and the Winter Soldier: "Il mondo è pronto per vedere Sam Wilson come Capitan America", ha raccontato l'attore.

Parlando delle differenze tra Steve Rogers e Sam Wilson, Ramirez ha rivelato: “Alcune persone dicono, 'Sì, ma no', ma Sam Wilson è il nostro Capitan America. Guarda, è un essere umano diverso e proviene da un diverso insieme di esperienze. Ma è anche un MCU molto diverso. È un MCU post-blip. È un MCU post Thanos. Quindi anche il mondo è cambiato molto. E il ruolo di un eroe è cambiato".

"Le decisioni che dovrà prendere e le situazioni con cui dovrà confrontarsi sono radicalmente diverse da quelle che Steve Rogers ha dovuto affrontare. E di conseguenza, poiché ora è un leader di questa squadra, dovrà prendere decisioni che avranno enormi implicazioni. Quindi, il mondo è cambiato intorno a lui e lui è un uomo cambiato, e penso che questo porterà a una narrazione davvero eccitante" ha concluso l'attore.

In attesa di nuovi aggiornamenti sul film, vi ricordiamo che è stato rivelato il villain di Captain America 4.