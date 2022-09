Captain America 4: critiche per la villain del Mossad, Marvel promette 'nuovo approccio'

A generato non poche critiche la decisione dei Marvel Studios di far debuttare un nuovo villain in Cptain America: New World Order: si tratta di Sabra, spia mutante che lavora per il Mossad. Questo ha costretto gli studios ha fare un passo indietro, prendendo le distanze dal personaggio dei fumetti e promettendo un "nuovo approccio".

Tanti, tantissimi aggiornamenti sui Marvel Studios dallo scorso D23 Expo. In fatto di grande schermo, i più incoraggianti li hanno ricevuti i Thunderbolts ma anche l'inedito horror Werewolf by Night, compreso il fatto se sarà un crossover con Moon Knight. Ma anche il lato serial non scherza, con la nuova trama svelata per Echo e gli avanzamenti sull’esperimento metacinematografico di Wonder Man.

In tutto questo marasma di annunci, i titoli principali o più imminenti rischiavano di passare in sordina, non ultimo il secondo Black Panther che viene riconfermato essere, a tutti gli effetti, un film pensato in omaggio a Chadwick Boseman. Per quanto riguarda il quarto capitolo sul nuovo Cap invece, ci sono state più critiche che altro e per una scelta in particolare. Si tratta del debutto di Shira Haas (Unorthodox) all’interno del MCU nei panni del villain Sabra. Si tratta di un personaggio noto nei fumetti come agente mutante che lavora per il Mossad, il servizio segreto israeliano che non ha certo la migliore delle nomee.

Con una comunicazione ufficiale offerta a Variety, gli studios sono subito corsi ai ripari: "Sebbene i nostri personaggi e le nostre storie siano ispirati dai fumetti, sono sempre reimmaginati freschi e pensati per lo schermo e il pubblico di oggi. Chi sta lavorando al film sta quindi adottando un nuovo approccio con il personaggio Sabra che, non bisogna dimenticarsi, fu introdotto nei fumetti oltre 40 anni fa”. Voi trovate davvero così problematico il suo debutto, visti i tanti altri personaggi associati ai servizi di sicurezza di ogni parte del mondo? Ditecelo nei commenti!