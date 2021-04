Captain America 4: chi è Dalan Musson, co-sceneggiatore del nuovo film Marvel?

Come sappiamo, è stato confermato nelle scorse ore lo sviluppo di un quarto film di Captain America dedicato al prosieguo della storyline di Sam Wilson (Anthony Mackie) cominciata in The Falcon and the Winter Soldier, motivo per cui alla sceneggiatura del progetto i Marvel Studios hanno voluto Malcolm Spellman, creatore della serie Disney+.

Spellman, come già scritto, non sarà per solo in questo arduo compito, perché ad affiancarlo nella scrittura troveremo anche il collega Dalan Musson, che per la serie live-action Disney+ ha scritto il quinto e bellissimo episodio, "Verità". Una scelta importante, a quanto pare, perché il film molto probabilmente porterà avanti l'eredità dello Scudo di Captain America finalmente stretto tra le mani di Sam, che proprio nel quinto episodio di The Falcon and the Winter Soldier ha infine accettato il suo ruolo come nuovo Cap, il primo della storia di colore.



E per lui è stata una scelta complessa, guardando alla radici del popolo afroamericano: "Quando Steve mi ha detto cosa aveva in mente, non credo avesse capito come dovesse sentirsi un uomo di colore a ricevere lo scudo", ha infatti dichiarato durante la serie, e nell'episodio di Musson ha in conclusione accettato l'eredità lasciatagli da Steve, addestrandosi a maneggiare lo scudo secondo la propria fisicità e adattandolo al suo stile di combattimento anche con le ali.



Musson è poi un dialoghista raffinato e questo si è visto nello sviluppo umano e interpersonale tra Sam e Bucky. Insomma, insieme a Spellman, sembra comporre la squadra giusta per il lavoro.



Vi ricordiamo inoltre che sarebbe previsto anche il ritorno di Chris Evans come Steve Rogers in un progetto a parte.