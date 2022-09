Captain America 4, ci sarà anche Bucky Barnes? Risponde Sebastian Stan

Le riprese di Captain America 4 si faranno attendere ancora qualche tempo e in vista dell'inizio dei lavori previsto per maggio 2024, tutti sono in trepidante attesa di scoprire se nella pellicola comparirà anche il Bucky Barnes di Sebastian Stan al fianco del Sam Wilson di Anthony Mackie.

I due hanno unito le forze per l'ultima volta in The Falcon and The Winter Soldier, dove per la prima volta l'ormai ex Falcon ha assunto i panni di Captain America dismessi da Steve Rogers. Parlando con ET Online al D23 Expo, Sebastian Stan ha risposto a questa domanda e in modo alquanto scherzato ha suggerito che il suo personaggio non sarà presente in New World Order, ammettendo di aver bisogna di prendere una piccola pausa da quello che ormai da tempo è il suo braccio destro.

In risposta alla domanda sul suo coinvolgimento nel Captain America, Sebastian Stan ha detto:

"Devo prendermi una pausa da Anthony Mackie, perché ho bisogno di una pausa, devo trovare la mia strada. So che sta soffrendo di una fortissima ansia da separazione mentre parliamo, ma ho cercato di rassicurarlo che starò bene”.

L'assenza di Bucky dal prossimo film su Captain America non deve di certo sorprenderci visto che la sua uscita è prevista poco prima dei Thunderbolts, in cui Sebastian Stan apparirà al fianco di Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus.

