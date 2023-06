Captain America 4 diventa Brave New World: nuovo titolo per il film con Anthony Mackie!

In un Marvel Cinematic Universe che sembra non aver ancora trovato la via di casa tra Fase 4 e Fase 5 i cambiamenti sono più o meno all'ordine del giorno: nell'attesa di capire bene quale sarà il futuro prossimo del franchise, non deve quindi stupire il fatto che un film possa cambiare titolo da un giorno all'altro come Captain America 4.

È di queste ore, infatti, la notizia secondo cui il film che dovrebbe risultare uno dei più realistici del Marvel Cinematic Universe non sarà più presentato come Captain America: New World Order, titolo con il quale veniva indicato fino a poco fa, bensì come Captain America: Brave New World (riferimento immaginiamo voluto al celebre romanzo di Aldous Huxley, vera pietra miliare della letteratura distopica).

Gli Studios non hanno al momento commentato la notizia del cambio titolo, per quanto, al netto di un certo grado d'incertezza nel quale versa ad oggi il franchise, si tratti effettivamente di un'operazione al quale non sono nuove le grandi produzioni; il film sul Captain America di Sam Wilson, comunque, è ancora in calendario per il 3 maggio del 2024 ed è attualmente in lavorazione, come ci ricordano le foto di Anthony Mackie sul set apparse sul web nei giorni scorsi.