Captain America 4, Anthony Mackie: 'Voglio una scena come quella di Cap nell'ascensore'

Come ben sapete, il quarto capitolo di Captain America porterà avanti la storia di Sam Wilson dopo gli eventi di The Falcon and The Winter Soldier, arrivato lo scorso anno su Disney+.

Annunciato poco tempo fa, Captain America: New World Order sarà il primo film senza il Cap interpretato da Chris Evans ed il primo con protagonista Anthony Mackie, che fino ad ora ha invece ricoperto il ruolo di Falcon nel MCU. Ma cosa vorrà vedere l'attore nella pellicola?

"Voglio una scena di combattimento che rivaleggia con la scena di combattimento di Chris Evans nell'ascensore [in Captain America: The Winter Solider del 2014]", ha affermato Mackie. "Quando ha combattuto con 10 tizi nell'ascensore. Quella era una scena da duro. La prima volta che l'ho visto, ero tipo, 'È pazzesco.' Quindi voglio solo una scena di combattimento che rivaleggia con quella".

L'uscita di Captain America: New World Order è prevista per il 3 maggio 2024, e secondo quanto rivelato dal regista Julius Onah sembra che il film sia pronto a entrare in produzione, mentre le riprese inizieranno nei primi mesi del prossimo anno. Lo stesso regista ha parlato del personaggio poco tempo fa:

"È il leader. È l'unico responsabile della vita delle persone. Le decisioni che prende hanno enormi ricadute e enormi implicazioni anche per l'MCU", ha spiegato Onah. "Ora che è in questa posizione, deve porsi una nuova serie di domande che non si è mai posto prima. È sempre stato nella posizione di far parte di una squadra, non il capo della squadra. Questo film lo costringe davvero a pensare in modi meravigliosi".

Per salutarvi, vi lasciamo con il recap di tutti gli annunci dei Marvel Studios al D23.