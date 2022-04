Captain America 4, Anthony Mackie:'Uso una canzone di Tupac per prepararmi al film'

"They don't wanna play this song" canta Tupac nella canzone Hit 'Em Up, che Anthony Mackie ha dichiarato di utilizzare a ripetizione per prepararsi a Captain America 4. Mackie ha interpretato Tupac nel film biografico Notorious B.I.G. del 2009 e ora sfrutta proprio una delle sue canzoni per prepararsi al gran ritorno nell'MCU.

Anthony Mackie tornerà nei panni di Sam Wilson, il nuovo Captain America del Marvel Cinematic Universe. Quando esce Captain America 4, il nuovo film sul personaggio, interpretato dalla star di The Falcon and the Winter Soldier?



Intervenuto ai Grammy Award, Mackie ha dichiarato:"La musica fa parte della mia vita. Ogni ruolo che interpreto scelgo una canzone o un'opera d'arte per rappresentare quel personaggio. Quindi la musica è sempre stata un fattore determinante della mia vita e della mia carriera".



L'attore ha citato Ordinary People di John Legend per un film precedente, e ora Hit 'Em Up per il suo debutto da Captain America sullo schermo.

In Captain America 4, Anthony Mackie torna a collaborare con Malcolm Spellman, dopo la reciproca avventura in The Falcon and The Winter Soldier.



Nate Moore, vicepresidente di Marvel Studios, ha dichiarato:"Per me questo nuovo Cap è Rocky. [...] Trovo che sia affascinante perché si tratta di un ragazzo con delle ali e uno scudo ma è pur sempre un ragazzo. [...] Dimostreremo con Mackie e Sam Wilson che Captain America non è un super soldato".



Nate Moore ha parlato in passato del predecessore di Wilson, e lo sceneggiatore non sa dov'è Steve Rogers, confermando il destino ignoto del personaggio di Chris Evans.