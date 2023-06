Captain America 4, Anthony Mackie svela la vera forza del suo personaggio

Fin dal suo esordio nell'MCU, Sam Wilson si è sempre contraddistinto per essere un eroe capace di fare più affidamento alla sua intelligenza e alla sua furbizia rispetto alla forza fisica. Per il quarto capitolo della saga di Captain America sembra che l'obiettivo sia affermare sempre di più questo principio.

Ciò che differenzia il Cap di Steve Rogers rispetto a quello di Sam Wilson, oltre alla forza fisica e il siero, è proprio il modo in cui entrambi reagiscono alle sfide e ai pericoli. Mentre Steve aveva come primo approccio la sfida e la sua immane forza da combattente, Sam cerca di puntare tutto sull'intelligenza e la naturale empatia che lo caratterizza. “Riguarda più la sua capacità di connettersi e consigliare. Non è così avventato nell'imbracciare le armi come lo era Steve Rogers" ha spiegato Anthony Mackie.

"Avere un super siero ti rende impossibile da battere, quindi la tua risposta a tutto è combattere, mentre Sam Wilson può effettivamente morire facilmente" ha chiarito. Captain America 4 è stato annunciato come uno dei film più realistici del Marvel Cinematic Universe, confermando la piega già presa dal personaggio in The Falcon and The Winter Soldier. Insomma, cercare di affrontare temi reali nella maniera più vera e cristallina possibile che questi siano la malattia mentale o il razzismo.

Secondo alcuni, il nuovo titolo di Captain America 4 potrebbe addirittura spoilerare alcuni elementi della trama del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!