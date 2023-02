Captain America 4: Anthony Mackie spiega le differenze con il Cap di Chris Evans

Come ben sapete, il finale di Avengers: Endgame e la prima stagione di The Falcon and The Winter Soldier hanno portato il Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie a diventare il nuovo Captain America del Marvel Cinematic Universe, raccogliendo l'eredità dello Steve Rogers di Chris Evans.

Il personaggio, che sarà il protagonista della pellicola della Fase 5 Captain America: New World Older, sarà per forza di cose piuttosto diverso rispetto al suo predecessore. Oltre al costume alato, Sam Wilson infatti non ha mai preso il siero del super-soldato e proprio di questo ha parlato l'attore in un'intervista per il suo film Netflix "We Have a Ghost".

"Penso che il mio Cap non sia un supereroe. Non ha un super siero, quindi il suo superpotere è la sua umanità. Penso che con lui debba arrivare sullo schermo una comprensione molto diversa di cosa significhi essere un bravo ragazzo o essere un cattivo ragazzo".

"Lo vedo solo come un Cap più umano, al contrario di un Cap che giudica 'cosa è giusto e cosa è sbagliato.' Ci sono delle decisioni che ti fanno scegliere cosa è giusto o cosa è sbagliato", ha continuato Mackie, aggiungendo che il suo Captain America avrà "un costume volante".

