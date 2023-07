Captain America 4, Anthony Mackie intimidito da Harrison Ford: 'Dimenticavo le battute'

Dopo che Anthony Mackie di Captain America 4 ammette di ignorare il multiverso, l'attore svela un altro inedito dettaglio sulla sua esperienza col film: la presenza di Harrison Ford, che l'ha intimidito a tal punto da non riuscire a ricordare le battute.

"Il primo giorno è stato così intimidatorio!" ha ricordato. "Ero così dannatamente nervoso che non riuscivo a pronunciare le mie battute. Cavolo, stiamo parlando del fottutissimo Harrison Ford! Aveva una specie di aura mistica; ma la dissipa molto velocemente, perché è un ragazzo in gamba. È tutto ciò che una star del cinema dovrebbe essere. Diceva: 'Giriamo questo pezzo di merda'. E tutti rispondevano: 'Sì, giriamo questa merda'".

Ford sta per debuttare nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross, così da sostituire il compianto William Hurt. "Abbiamo trascorso molto tempo insieme" ha aggiunto Mackie. "Ross e Cap hanno sempre avuto quel tipo di rapporto, in cui erano amici e si rispettavano a vicenda, ma non per questo smettevano di scontrarsi".

Captain America: Brave New World è il quarto capitolo della saga e il trentacinquesimo del MCU. Le informazioni sulla trama sono ancora poche, ma sappiamo che includerà Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Carl Lumbly (Isaiah Bradley) e Shira Haas (Sabra). Le riprese sono iniziate il 21 marzo 2023 ad Atlanta col titolo provvisorio di Rochelle Rochelle, dopodiché il titolo New World Order è stato ancora una volta cambiato.

Quando potremo assistere alla pellicola? Purtroppo, Captain America: Brave New World è stato rinviato insieme agli altri prodotti MCU a causa dello sciopero.