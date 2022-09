Captain America 4, Anthony Mackie: 'Il momento più ridicolo dell'MCU? Ecco qual è'

La comicità è sempre stata nelle corde del Marvel Cinematic Universe: croce e delizia dei fan, quei momenti di leggerezza caratterizzano il franchise targato Disney sin dai suoi esordi, ma non sempre si tratta di scelte artistiche ben precise. Secondo Anthony Mackie, ad esempio, il momento più spassoso dell'MCU è completamente involontario!

Dopo aver chiesto il ritorno di Chris Evans in Captain America: New World Order, l'attore ha infatti indicato una scena con protagonista proprio lo storico compagno del suo Sam Wilson, il buon Bucky Barnes, come la più divertente in assoluto del franchise: si tratta, però, di una sequenza che dovrebbe avere intenti tutt'altro che comici!

"Beh, il momento che mi fa più ridere è probabilmente quello della macchina inseguita sul ponte, quando Sebastian [Stan] si attacca con le mani al vetro e tira via il volante. Se metti in pausa al momento giusto, la mia faccia è completamente ridicola. È incredibilmente infantile, come se si potesse leggere l'eccitazione sul mio volto. Quello è probabilmente il momento che mi fa ridere di più" sono state le parole di Mackie.

E voi, avete un momento comico preferito targato Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Bucky, intanto, Sebastian Stan ci ha rivelato se lo vedremo in Captain America: New World Order.