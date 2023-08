Captain America 4, Anthony Mackie: 'I film Marvel ormai sono come un campo estivo'

Anthony Mackie non sa cosa sia il multiverso, ma non possiamo certo dire che l'attore di Avengers: Age of Ultron, Ant-Man e del film di prossima uscita Captain America: Brave New World ignori i meccanismi della Marvel: a un decennio dal debutto, infatti, Mackie ha realizzato che l'MCU assomigli a un grosso "campo esitvo".

"Questi film Marvel si sono trasformati in un campo estivo" ha dichiarato. "Vai sul set, e ci sono persone che conosci da 10, 12 anni, con le quali hai già lavorato in passato. Hanno figli, divorziano, comprano case. È come una rimpatriata tra vecchi amici".

Inoltre, l'attore ha caricato la pellicola di una forte componente personale. "In un certo senso" ha aggiunto, "ha riportato la mia esperienza Marvel al punto di partenza, perché abbiamo girato a Washington, nello stesso hotel utilizzato per Winter Soldier. In una delle mie prime scene, ero seduto a un tavolo mentre parlavo col senatore, e io, Chris [Evans] e Scarlett [Johansson] lo rapivamo, poi tornavamo indietro e giravamo nella stessa zona. Insomma, è stato davvero emozionante pensare fino a dove si è spinto il tuo personaggio, e dove si trova ora, dopo ben 10 anni trascorsi nel MCU"

Ha definito perciò il lavoro sul set come una "grande esperienza" al punto che "era una specie di droga sedersi fuori dalla casa bianca, fumare un sigaro e bere whisky con la mia troupe, il tutto mentre guardavano l'alba".

Captain America: Brave New World (precedentemente nominato New World Order) è il trentacinquesimo film del Marvel Cinematic Universe e vedrà Wilson di Mackie diventare il successore di Steve Rogers. In attesa del 26 luglio 2024, scopriamo la vera forza di Wilson in Captain America 4.