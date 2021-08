Captain America 4, Anthony Mackie firma con Disney: novità sul ritorno di Chris Evans?

Lo scorso aprile era stato annunciato un quarto film di Captain America con protagonista Anthony Mackie, e ora sembra che l'attore abbia ufficializzato la cosa: Mackie avrebbe infatti firmato l'accordo con Disney per recitare nella nuova pellicola.

Dopo aver finalmente assunto il ruolo di Captain America in The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie tornerà sul grande schermo come personaggio titolare del nuovo film della saga di Cap.

A riportare la notizia è Deadline, che conferma il raggiungimento di un accordo tra Mackie e Disney per la pellicola scritta da Dalan Musson Malcolm Spellman, già showrunner della serie Disney+ con protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes.

E a proposito di quest'ultimo, non si sa ancora nulla su un possibile coinvolgimento di Sebastian Stan, sebbene appaia abbastanza logica e attesa la sua partecipazione al film.

Intanto, il titolo provvisorio della pellicola suggerisce Mackie come grande protagonista, mentre non sembrerebbe entrarci nulla Chris Evans, che per ora pare non essere di ritorno in casa Marvel nonostante l'indiscrezione del giornalista di Deadline Justin Kroll in cui si parlava di un progetto top secret che potrebbe riportare l'attore nel MCU.

Captain America 4, al momento, non ha ancora un regista, ma sarà interessante vedere chi chiamerà all'appello la Marvel per questa nuova avventura.