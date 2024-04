Captain America 4, Anthony Mackie: 'È in arrivo un nemico nuovo e più grande'

Dopo l'arrivo online del possibile first look a Hulk Rosso di Harrison Ford, una nuova intervista promozionale pubblicata da Entertainment Weekly ci fornisce le prime dichiarazioni di Anthony Mackie sul prossimo film del MCU Captain America: Brave New World.

"Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce l'idea di cosa sia questo universo e di cosa sarà questo universo", ha riflettuto Anthonye Mackie, che ha ereditato il ruolo di Captain America durante gli eventi della serie tv Falcon & The Winter Soldier. "Penso che con questi nuovi film i fan otterranno più chiarezza circa la direzione verso cui la Marvel è diretta, come avvenne con Captain America: The Winter Soldier. Anche il titolo implica l'arrivo di un nemico nuovo e più grande: c'è una nuova frontiera che dobbiamo conquistare. Da Capitan America: Il Primo Vendicatore a Endgame, la questione è sempre stata buono contro cattivo. Ora che abbiamo sconfitto il cattivo, cosa succederà? È un nuova trama con nuovi personaggi, con nuove idee, e svelerà il nuovo mondo verso cui stiamo entrando."

Il riferimento a questo nuovo nemico potrebbe essere per The Leader, personaggio che nel MCU è apparso solo una volta - ai tempi di The Incredible Hulk - e che sarà nuovamente interpretato da Tim Blake Nelson: inoltre, come forse saprete, le indiscrezioni parlano di Captain America 4 come un preludio ad un film di World War Hulk.

Captain America 4 uscirà il 14 febbraio 2025, vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.

