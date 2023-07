Captain America 4, Anthony Mackie sulla diversità: 'Voglio vedere Frodo nel ghetto'

Anthony Mackie non è nuovo a commenti riguardo la condizione dell'industria cinematografica o, addirittura, sul tema della rappresentazione all'interno del cinema moderno. Ha coinvolto nel discorso anche grandi saghe come Harry Potter e Il signore degli anelli da lui definite poco inclusive.

Con il suo primo film da regista, Sparks, pare che Mackie abbia come obiettivo principale dare luce a talenti e a grandi realtà della scena nera. In tutta la sua carriera l'attore si è sempre esposto in prima persona per fare in modo che la rappresentazione, nel mondo del cinema, possa essere più egualitaria possibile. Già in The Falcon and The Winter Soldier ha affermato quanto sia stato importante per lui raccontare una storia che attinga così tanto dalla cultura afroamericana.

Anthony Mackie ha svelato la vera forza del suo personaggio, spiegando come il suo essere "umano" lo renda più forte di altri eroi con poteri speciali. ""Harry Potter non aveva amici neri" ha spiegato l'attore, parlando di come, secondo lui, molte saghe non siano inclusive. “Frodo ha attraversato l'intero universo e non ha mai incontrato un tizio nero. Voglio vedere Frodo nel ghetto e semmai dovessi fare Saturday Night Live sarà una scenetta che farò" ha concluso.

Nel frattempo, lo stesso Mackie ha ammesso di non aver capito chiaramente cosa sia il multiverso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!