Captain America 4, Anthony Mackie conferma: 'Sebastian Stan non ci sarà'

I primi dettagli sui personaggi di Captain America: Brave New World iniziano a saltare fuori: dal first look di Falcon alla prima immagine di Leader di Tim Blake Nelson, il quarto capitolo dedicato al supereroe a stelle e strisce prende lentamente forma ora più che mai dopo l'inaspettata rivelazione di Anthony Mackie.

La trama del nuovo film di Captain America non è stata ancora rivelata anche per via della turbolenta produzione del film, ma ciò che sembra certo è che il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan non sarà presente in Captain America: Brave New World.

"Mi è davvero piaciuto fare The Falcon and the Winter Soldier - ha detto Mackie a Radio Times - in realtà ero entusiasta di fare una seconda stagione, volevo tornare insieme a Sebastian Stan e Daniel Brühl. Ma il mio ritorno al cinema sarà senza i miei amici, quindi questo in un certo senso smorza un po' il tutto", le parole dell'attore confermano così l'assenza del personaggio di Bucky Barnes, fornendoci un importante elemento per ipotizzare cosa accadrà nel quarto film di Captain America.

Captain America: Brave New World potrebbe risolvere un grande mistero della Fase 4 del MCU secondo alcuni rumor, ma dovremo aspettare ancora un bel po' per scoprirlo: la finestra d'uscita prevista per il primo film del nuovo Captain America, infatti, è il 14 febbraio 2025.