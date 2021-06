Captain America 4, Anthony Mackie commenta il suo possibile coinvolgimento nel film

Dopo aver raccolto l'eredità di Steve Rogers in The Falcon and the Winter Soldier, sebbene il film non sia ancora stato annunciato ufficialmente dai Marvel Studios, Anthony Mackie è il maggiore indiziato come interprete principale di Captain America 4.

In una recente intervista di Variety, che ha svelato lo sviluppo del film lo scorso aprile insieme a tutte le principali testate di Hollywood, l'interprete di Sam Wilson ha commentato il suo possibile coinvolgimento nella nuova avventura di Cap, come da prassi senza sbilanciarsi.

"Non ricevuto nessuna chiamata o e-mail, niente", ha dichiarato Mackie, che ha poi ribadito di aver appreso del progetto dal cassiere del suo negozio di alimentari preferito. "Ero in file e mi ha detto, quindi è reale? Conosceva l'intera notizia prima di me, io non avevo sentito niente. Gli ho detto tipo, amico, hai anche le breaking news nel negozio!"

Non si è ancora sbilanciato sulla questione neanche lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, che stando ai report sarebbe invece lo sceneggiatore principale del film. Intervistato da Comicbook.com lo scorso aprile, l'autore aveva infatti dichiarato: "Chi l'ha detto? Lo ha detto Kevin? Non credo a nulla che non esca direttamente dalla bocca di quell'uomo."

Intanto, Anthony Mackie ha parlato del suo futuro come Captain America.