Captain America 4, Anthony Mackie assomiglia a Samuel L. Jackson in questa divertente foto

Il 23 settembre scorso la star Marvel Anthony Mackie ha compiuto 43 anni, l’attore è in totale ascesa dopo aver recitato nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier e dopo aver scoperto che riprenderà il suo nuovo ruolo in Captain America 4.

Molti fan si sono riversati sui social media per festeggiare, compreso Mackie che con un divertente post si è mostrato in una specie di cosplay di un'altra star della Marvel, Samuel L. Jackson. Ma invece di sfoggiare il look di Nick Fury, Mackie assomiglia in modo esilarante al personaggio di Jackson del film del 2006 Black Snake Moan, come potete vedere in calce alla notizia.



"Quando ho iniziato in questo business, quando mi è stato chiesto chi volevo essere, ho sempre detto Sam Jackson! Etica del lavoro, livello di talento, corpo del lavoro...indiscutibile! Ho dimenticato di essere specifico su Sam Jackson da quale film volevo essere...stai attento a quello che chiedi!!!! Di tutti i film, come diavolo sono finito in Black Snake Muth*fu #kin Moan", ha scritto Mackie nella didascalia.



Durante una recente intervista con EW, l'attore ha rivelato di aver scoperto di Captain America 4 da un commesso di un negozio di alimentari:



"L'ho scoperto letteralmente ieri in un negozio di alimentari. Il ragazzo della cassa di nome Dwayne, mi ha detto tipo, 'Yo, amico. È vero?!" [solleva un cellulare] ed io 'non ho sentito niente'. Questo è ciò che amo del lavoro per la Marvel. Ti chiamano, dicono "Vieni a Los Angeles, vogliamo dirti cosa sta succedendo" ha detto. Mackie ha anche recentemente aggiornato i fan sull'uscita di Captain America 4 e anche se potrebbe volerci un po', il pubblico non vede l'ora di scoprire che cosa la Casa delle Idee ha in serbo.



Per quanto riguarda Jackson, l'attore dovrebbe tornare nei panni di Nick Fury sia in The Marvels che in Secret Invasion.