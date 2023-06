Captain America 4, Anthony Mackie ammette: 'Non so cosa sia il Multiverso'

Anthony Mackie sarà anche stato promosso a pieni voti come nuovo Captain America (almeno fino alla prova del grande schermo, s'intende), ma per ora va rimandato a settembre come studente del Marvel Cinematic Universe a tutto tondo: l'attore ha infatti ammesso le sue lacune riguardo uno dei concetti chiave del franchise.

Dopo aver parlato di quella che per lui è la vera forza del suo Captain America, Mackie ha infatti spiegato di non avere ancora ben chiaro come funzioni l'universo Marvel, e di avere ancora le idee parecchio confuse per quanto riguarda discorsi come quelli relativi al Multiverso.

"Sto ancora cercando di capirci qualcosa sul MarvelVerse, o quello che è. Non lo so, non so neanche cosa sia il Multiverso. Davvero, non ho idea di che cosa sia. Sto ancora cercando di capirci qualcosa su tutta questa mer*a" sono state le parole di un Anthony Mackie evidentemente ancora indietro sul programma di questo semestre (pardon, di un bel po' di semestri!).

Vedremo se il nostro Sam Wilson deciderà di mettersi in pari con il programma: la lezione è di quelle difficili, ma siamo sicuri che applicandosi riuscirà a trovare la sua strada! Problemi di Multiversi a parte, comunque, ecco perché Marvel ha cambiato il titolo di Captain America 4.