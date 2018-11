Capri-Revolution, trailer ufficiale del nuovo film di Mario Martone

La 01 Distribution ha pubblicato quest'oggi online il primo trailer ufficiale dell'interessante Capri-Revolution, dramma d'autore firmato da Mario Martone (Il giovane favoloso) presentato in concorso al Festival di Venezia 2018 e che ha per protagonista Marianna Fontana, vista in Indivisibili.

Scritta a quattro mani dallo stesso Martone insieme a Ippolita Di Majo, la storia di Capri-Revolution è ambientata nel 1914, quando l'Italia era in procinto di entrare in guerra. Nell'isola di Capri si è insediata una comune di giovani nordeuropei, convinti di aver trovato un luogo ideale per approfondire la propria ricerca della vita e dell'arte. L'isola ha però una sua forte identità, incarnata nel film da una giovane ragazza, Lucia. L'opera racconterà l'incontro di lei con Seybu, il guru della comune, e il medico del suo paese, raccontando un'isola unica al mondo, una montagna dolomitica che precipita nel Mediterraneo e che nel Novecento attirava tutte quelle menti desiderose di ideali utopici di libertà.



Capri-Revolution vede nel cast anche Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Jenna Thiam, Eduardo Scarpetta, Gianluca Di Gennaro e Donatella Finocchiaro, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 20 dicembre.



Il film è stato accolto con pareri mediamente positivi alla Mostra del Cinema di Venezia, che hanno elogiato in particolare la ricostruzione storica e la regia.