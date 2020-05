Capone: Tom Hardy a pezzi nel poster del biopic diretto da Josh Trank

A una settimana dal lancio in PVOD (Premium Video on Demand), la Vertical Entertainment ha diffuso online la locandina ufficiale di Capone, biopic dedicato agli ultimi anni di vita del gangster americano precedentemente noto come Fonzo e diretto dal controverso Josh Trank (Chronicle, Fantastic 4).

Nel poster vediamo un Tom Hardy nei panni del boss con la mente che va letteralmente in fratumi, segno della grave forma di demenza che lo aveva colpito e della sua caduta come grande capo mafioso americano.



Spietato uomo d'affari e contrabbandiere che ha dominato Chicago con il suo pugno di ferro, Al "Fonzo" Capone è stato il più famigerato e temuto gangster d'America. All'età di 47 anni, in seguito a un decennio passato in prigione, la demenza distrugge la mente di Capone e il passato diventa presente in un vortice di memorie che fondono la sua violenta vita d'origine con la sua vita attuale.

Tra gli attori che hanno interpretato il famoso gangster in passato troviamo Paul Muni (Scarface - Lo Sfregiato), Rod Steiger (Al Capone), Neville Brand (F.B.I contro Al Capone), Jason Robards (Strage di San Valentino), Ben Gazzara (Quella sporca ultima notte), Stephen Graham (Boardwalk Empire), e infine Robert DeNiro (Gli Intoccabili) con la sua celebre frase "Sei solo chiacchiere e distintivo".

Fanno parte del cast del film anche Linda Cardellini nei i panni della moglie di Capone, Matt Dillon nel ruolo del suo amico Johnny, Kyle MacLachlan nei panni del suo dottor Karlock e Kathrine Narducci come sua sorella Rosie.



Vi lasciamo al trailer ufficiale di Capone. Il film sarà distribuito in VOD il prossimo 12 maggio.