Capone, incassi record per il film con Tom Hardy: quando arriverà in Italia?

Nonostante la pessima accoglienza da parte della critica, il debutto di Capone in video-on-demand ha firmato un importante record per la Vertical Entertainment, la compagnia che si sta occupando di distribuire il gangster movie con Tom Hardy negli Stati Uniti.

Disponibile negli store digitali da appena 10 giorni, infatti, la pellicola di Josh Trank ha incassato ben 2,5 milioni di dollari e si trova in testa alla classifica di diverse piattaforme streaming tra cui iTunes. Per rendere l'idea: i risultati raggiunti in questo lasso di tempo da Capone rappresentano il 40% degli incassi ottenuti da Snowpiercer di Bong Joon-Ho in 2 mesi.

"Siamo incredibilmente colpiti dall'attenzione e l'interesse che sta circondando Capone. Anche se vorremmo che fosse uscito al cinema come previsto inizialmente, non potremmo essere più entusiasti del successo ottenuto dalla premiere americana in VOD. Grazie al duro lavoro di tutte le persone coinvolte, questo esordio ha superato tutte le nostre aspettative e non vediamo l'ora che Capone venga visto da altri spettatori in questi tempi incerti" hanno commentato i dirigenti di Vertical.

Basato sugli ultimi anni di vita del temuto e famigerato gangster di Chicago, Al Capone, il film vede nel cast anche Linda Cardellini, Kyle MacLachlan, e Matt Dillon. L'uscita di Capone in Italia non è ancora stata rivelata, ma con tutta probabilità nei prossimi mesi sarà distribuito in digitale anche al di fuori degli USA.

Nel frattempo, vi lasciamo al trailer ufficiale di Capone.