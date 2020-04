Il capolavoro di Spielberg Salvate il Soldato Ryan stasera su Iris

Ci sono film che non ci si stancherebbe mai di rivedere: Salvate il Soldato Ryan è senza dubbio uno di questi. Il film di Steven Spielberg è in onda stasera su Iris alle 21:10: potrebbe essere l'occasione giusta per l'ennesimo, meritato rewatch o, per chi non l'avesse ancora visto, quella per recuperare un vero capolavoro del cinema di guerra.

Film del 1998 per la regia, appunto, di Steven Spielberg, Salvate il Soldato Ryan è ambientato durante i giorni dello sbarco delle truppe alleate in Normandia durante la seconda guerra mondiale. La storia segue quella della spedizione guidata dal capitano John H. Miller (un magistrale Tom Hanks), incaricato di battere in lungo e in largo la Normandia alla ricerca del disperso paracadutista James Francis Ryan (Matt Damon), ultimo di quattro fratelli ad essere rimasto in vita.

Un film che, nonostante alcune inesattezze storiche, viene ancora oggi annoverato tra i migliori film di guerra di sempre e che portò a casa ben cinque Oscar: Miglior regia, Miglior fotografia, Miglior montaggio, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro. La durata di quasi tre ore potrebbe spaventare qualcuno ma, d'altronde, un buon film è sicuramente tra i modi migliori per occupare una serata di quarantena: dedicargli questa domenica sera, dunque, potrebbe decisamente essere la scelta giusta. A proposito: Salvate il Soldato Ryan figurava tra i migliori film di guerra che vi abbiamo consigliato qualche tempo fa.