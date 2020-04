Capodanno a New York, quando Jon Bon Jovi fu quasi investito da Lea Michele!

La partecipazione di Jon Bon Jovi fu la ciliegina sulla torta del cast corale che componeva Capodanno a New York, film del 2011 nel quale vedevamo incrociarsi le vite, gli amori, le vittorie e i fallimenti di un manipolo di personaggi.

La star di You Give Love a Bad Name e Livin' on a Prayer partecipava al film interpretando un simil-sé stesso, la rockstar Jensen, che nel corso del film vedevamo tentare di riconquistare una sua ex e contestualmente prepararsi al suo concerto di mezzanotte.

La casualità volle che proprio nello staff del concerto di Jensen si nascondesse (neanche tanto, in verità) la persona che qualche tempo prima aveva rischiato di mettere in serio pericolo la salute del cantante: si tratta di Lea Michele, che nel 2010 aveva quasi investito Bon Jovi mentre era intenta a fare una manovra con la sua macchina.

Michele nel film interpreta Elise, una corista di Jensen che trova l'amore poco prima del concerto a cui è chiamata a partecipare: immaginiamo che Bon Jovi non serbi alcun rancore nei confronti dell'allora star di Glee, dal momento in cui non furono riscontrati problemi tra i due nel corso delle riprese del film. Tutto è bene, insomma, quel che finisce bene (e senza feriti)!

