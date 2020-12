Quanti sono i capitoli di Matrix? La saga con Keanu Reeves tra cinema e TV

Per goderci Matrix 4 toccherà aspettare ancora un po' di tempo: nell'attesa del nuovo film delle Wachowski, comunque, gettarsi a capofitto in un rewatch dei precedenti capitoli della saga che ha cambiato la fantascienza potrebbe essere tutt'altro che una cattiva idea. Ma come muoversi in tal senso?

Il filone principale del franchise è quello che conosciamo tutti: la saga di Matrix si apre con il primo, storico film del 1999 e prosegue con Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, usciti entrambi lo stesso anno a chiudere, per ora, la storia della sanguinosa guerra tra macchine e uomini.

Non tutti sanno, però, che un'ulteriore espansione dell'universo di Matrix arrivò dal mondo dell'animazione: il film in questione s'intitola Animatrix, uscì anch'esso nel 2003 ed è composto da 9 cortometraggi animati ispirati ovviamente all'opera originale delle sorelle Wachowski.

Nonostante non sia una visione indispensabile per chi voglia avvicinarsi alla saga, Animatrix è comunque un'espansione decisamente interessante di un mondo che, al di là di quanto narrato nei tre film principali, presenta comunque tanti aspetti interessanti a cui guardare con maggior attenzione. Cos'aspettate, dunque? La saga con Keanu Reeves è a vostra disposizione: non vi resta che premere play! A proposito di Reeves, intanto: la star di Matrix ha recentemente spiegato la sua passione per la fantascienza.