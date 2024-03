Forse abbiamo capito la trama di Deadpool e Wolverine, o almeno speriamo

Wade Wilson sarebbe fiero di sapere che Deadpool e Wolverine è il film MCU più atteso dell'anno... se solo non fosse l'unico. Scherzi a parte, quale potrebbe essere la trama del film? Vi do una chiave di lettura che potrebbe essere geniale... o forse no.

Intanto, grazie al trailer ufficiale di Deadpool e Wolverine, sappiamo che il mercenario chiacchierone sarà reclutato niente meno che dalla TVA, ma per adesso ignoriamo quale sia l'obiettivo della sua missione. Possiamo però ipotizzare che abbia a che fare con le incursioni del Multiverso e con l'arrivo di Kang.

Oltre al ritorno di Hugh Jackman nei panni di una Variante di Wolverine - che potrebbe inizialmente scontrarsi con Wade prima che i due, magari, si alleino per fronteggiare un nemico comune - sappiamo anche che nel cinecomic torneranno alcune vecchie "glorie" dell'universo Marvel-Fox.

Beh, "glorie" forse è un parolone. Perché okay, non abbiamo nulla da dire al Pyro di Aaron Stanford e al Sabretooth di Tylar Mane... ma è ancora tutto da spiegare il coinvolgimento di Jennifer Garner nei panni della stessa Elektra protagonista del Daredevil con Ben Affleck e del suo film standalone di inizio anni 2000. Tutt'altro che capolavori, ad esser buoni.

Si direbbe un vero e proprio cast "all-star" di Serie B, visto che rivedremo parecchi volti secondari di saghe passate che non sempre hanno incontrato il favore del pubblico. Perché nonostante il primo X-Men sia un film molto amato non si può certo dire che il look di Sabretooth sia invecchiato poi così bene, no? Quasi come se Ryan Reynolds avesse voluto accerchiarsi di una sana dose di trash per permettere al suo Deadpool di giocare e ironizzare come si deve col Multiverso. Perché dallo sconfinato cilindro Marvel non è che possono sempre uscire meraviglie come il perfetto Reed Richards di John Krasinski. Mi sembra tutto giusto, in fondo.

E dunque, se la trama di Deadpool e Wolverine fosse una sorta di riadattamento di "Deadpool uccide l'universo Marvel"? Magari lo scopo di Wade è dare la caccia a Varianti considerate pericolose per la Sacra Linea Temporale, poiché le loro incursioni stanno scombussolando un po' troppo gli equilibri del Multiverso.

Sarebbe meraviglioso se il cinecomic con Reynolds diventasse... "Deadpool uccide l'universo Marvel brutto", con il mercenario chiacchierone impegnato a togliere di mezzo tutti i più grandi "fallimenti" che la Marvel cinematografica ha collezionato negli anni. Sarebbe anche un simpatico atto di "mea culpa" cinematografico da parte di Marvel stessa, che così facendo "cancellerebbe" tutti i cinecomic di dubbio gusto che non soltanto sono invecchiati malissimo, ma che già all'epoca della loro uscita avevano convinto molto poco.

Intanto, per la cronaca, in Deadpool e Wolverine vedremo anche 5 varianti di Deadpool stesso.

