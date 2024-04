Forse abbiamo capito il significato dell'asterisco nel titolo ufficiale di Thunderbolts*

Come annunciato da Kevin Feige durante la presentazione dei Marvel Studios al CinemaCon di Las Vegas, il misterioso asterisco sul titolo ufficiale di Thunderbolts* è assolutamente intenzionale, ma molti fan in questi giorni si stanno chiedendo quale sia il suo significato.

Intervenendo al CinemaCon, Feige ha confermato il nuovo titolo e logo Thunderbolts* e ha parlato in anteprima di cosa aspettarsi dal film. Tuttavia, come suo solito il produttore ha mantenuto segreto il motivo del cambio di titolo, insistendo però che i fan lo capiranno guardando il film dell'MCU: "Sì, avrete notato l'asterisco sul titolo di Thunderbolts*. Questo è il titolo ufficiale di Thunderbolts*, ed è intenzionale: ma non ne parleremo più fino a dopo l'uscita del film", ha detto Kevin Feige.

Le speculazioni sul cambio di titolo dei Thunderbolts* sono state innescate dopo che Florence Pugh, che riprende il ruolo di Yelena Belova nel MCU nel cinecomic, ha condiviso un video dal set di Thunderbolts* che mostra un primo sguardo al film della Fase 5: il video mostrava il titolo modificato sui mobili del set e la conferma di Kevin Feige rende ora ufficiale il cambiamento. Come detto una risposta definitiva su questo misterioso asterisco verrà fornita solo dopo l'uscita del film, ma ovviamente le teorie sono già montate: la più popolare è collegata ai Dark Avengers, un team dei fumetti che presenta supercriminali e antieroi, molti dei quali ex membri dei Thunderbolts.

In sostanza, è possibile che i Thunderbolts diventeranno i Dark Avengers nel corso del film, e che il titolo del film 'cambierà' similmente a accaduto con la serie tv Falcon & The Winter Soldier, diventata 'Captain America & The Winter Soldier' durante la sua pubblicazione su Disney+.

Thunderbolts uscirà il 2 maggio 2025.

Principessa Mononoke (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti oggi su