Forse abbiamo capito il grande colpo di scena di Avatar 3, e c'è da temere il peggio

Se ci seguite quotidianamente di certo saprete che Avatar 3 avrà un grosso colpo di scena ad un certo punto della sua storia, più volte sbandierato da diversi membri del cast e perfino da James Cameron e Jon Landau, rispettivamente creatore e co-produttore della saga.

Ebbene, forse abbiamo capito quale sarà il colpo di scena di Avatar 3 e, se avremo ragione, allora i fan della saga dovranno iniziare a fare scorta di fazzoletti da qui al 18 dicembre 2025, data d'uscita fissata per il lancio mondiale del nuovo capitolo dell'acclamata saga di fantascienza.

Come forse ricorderete, dopo l'uscita di Avatar: La via dell'acqua James Cameron rivelò che Avatar 3 avrebbe cambiato punto di vista, con la storia che per la prima volta sarebbe stata raccontata da Neteyam, il figlio di Jake e Neytiri co-protagonista del secondo episodio del franchise: sarà un grosso cambiamento per la saga, dato che sia l'originale Avatar che il sequel Avatar: La via dell'acqua hanno avuto come 'narratore' Jake Sully, il protagonista principale interpretato da Sam Worthington. Ebbene, partendo da questo cambio di prospettiva è possibile che il colpo di scena di Avatar 3 sarà la morte di Jake, raccontata appunto dal figlio Neteyam.

Un altro indizio che potrebbe spingerci in questa direzione è il fatto che Jon Landau in passato ha rivelato che in Avatar 5 Neytiri andrà sulla Terra, ma nel fare questa grossa anticipazione il produttore ha parlato esclusivamente del personaggio interpretato da Zoe Saldana, al singolare, senza menzionare Jake...

Naturalmente siamo nel campo della speculazione pura e semplice e non c'è modo di confermare questa teoria, che si concretizzerà o sfumerà solo a dicembre 2025: nel frattempo, ecco tutto quello che sappiamo su Avatar 3.

