Io Capitano, la clamorosa gaffe di Televideo: 'Film ispirato alla vita di Schettino'

La scorsa Notte degli Oscar ha visto in gara anche l'Italia: Matteo Garrone ha provato a riportare nel nostro Paese con Io Capitano quell'Oscar al Miglior film straniero che manca dal trionfo de La Grande Bellezza, ma il successo ottenuto dal film non è evidentemente bastato a far sì che tutti gli addetti ai lavori ne conoscessero il contenuto.

Qualche istante dopo la premiazione de La Zona d'Interesse nella stessa categoria di Io Capitano (qui, a proposito, trovate l'elenco completo dei vincitori degli Oscar 2024), sulle pagine di Televideo è infatti apparso il riassunto di rito di quanto appena accaduto al Dolby Theatre: il servizio teletext della Rai è però incappato in una gaffe clamorosa proprio sul film di Matteo Garrone.

Televideo ha infatti parlato di Io Capitano come di un film "ispirato alla vita del capitano Schettino e alla tragedia della Costa Concordia": un errore macroscopico che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato e che è ovviamente stato corretto negli istanti successivi, ma non prima che la cosa facesse inevitabilmente il giro dei social e delle testate.

Io Capitano, per chi non lo sapesse, affronta il dramma dell'immigrazione clandestina attraverso la storia di Seydou e Moussa, due adolescenti che affrontano mille pericoli nel tentativo di lasciare il Dakar alla volta dell'Italia: la Costa Concordia, insomma, non c'entra davvero nulla!