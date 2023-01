Capitan Planet, Glen Powell speranzoso sul reboot:'Leonardo DiCaprio è un grande fan'

Negli ultimi anni Glen Powell ha costruito una carriera in costante ascesa, lavorando anche a progetti come Top Gun: Maverick e Devotion. L'attore è meno conosciuto per il suo lavoro dietro la macchina da presa, soprattutto per aver scritto la sceneggiatura del reboot dell'amata serie animata Capitan Planet e i Planeteers.

Il progetto è in lavorazione dal 2016 - anche se l'annuncio del film di Capitan Planet risale addirittura al 2013 - ma sembra essersi arenato da parecchio tempo. Powell ne ha parlato in una recente intervista a Entertainment Tonight, sottolineando come l'evoluzione positiva del film passi anche dal nuovo assetto societario di Warner Bros. Discovery e sui discorsi legati ai supereroi.



"Penso che quelle discussioni avverranno a breve. So che Leonardo DiCaprio ne è super appassionato. Io ne sono super appassionato. Penso che possa essere fantastico... Voglio che funzioni. Mi piacerebbe interpretare quel supereroe" ha dichiarato Powell.



Nella celebre serie d'animazione anni '90 intitolata Capitan Planet e i Planeteers, un quintetto di adolescenti coopera per incoraggiare un comportamento ecologicamente responsabile e, in caso di necessità, può chiamare un supereroe per affrontare i disastri ecologici che sopraggiungono.

La serie animata era doppiata da star come David Coburn, LeVar Burton, Frank Welker, Whoopi Goldberg, Scott Menville e Margot Kidder.

Qualche anno fa Glen Powell disse che il film di Capitan Planet sarà dark e irriverente.