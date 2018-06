Capitan Marvel: ecco una Fan Art che sembra un'immagine ufficiale

Non siamo ancora riusciti a dare un primo sguardo ufficiale alla Capitan Marvel interpretata da Brie Larson, ma nel frattempo, un fan ha postato su Instagram una sua interpretazione dell'eroina, che potrebbe non discostarsi molto da come sarà effettivamente trasposto il personaggio.

Cresce sempre di più l'attesa tra gli estimatori del franchise dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, come dimostra il post in questione, nel quale vediamo Carol Danvers indossare il suo costume rosso, blu e dorato su uno sfondo urbano notturno; potete vedere qui sotto l'immagine in tutti i suoi dettagli!

"Stiamo riportando sullo schermo tutto ciò che troviamo nei fumetti del personaggio, tutte le sue particolarità: è divertente, insolente e non ha paura di niente." ha detto la sceneggiatrice Geneva Robertson-Dworet in una recente intervista con Collider. "Adoro il fatto che Carol sia così divertente. I combattimenti la esaltano. Questi fumetti sono fantastici! Lavorare con persone così creative ogni giorno è un'esperienza da sogno."

Ha parlato del film anche il produttore Nate Moore: Credo che l'inizio del film sia molto diverso dalle solite storie di origine, è un'eroina che non avete mai visto prima. Possiamo dirvi che la storia è strutturata in modo inaspettato e speriamo che questo possa spiazzare il pubblico."

L'uscita nella sale di Capitan Marvel è prevista per marzo 2019.