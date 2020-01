Capello platinato e fisico rotondo: è questo il look del Pinguino di Colin Farrell?

Mentre Zoe Kravitz rivela il suo look per Catwoman e Robert Pattinson la segue pubblicando via social alcuni scatti con il taglio di capelli scelto per il Bruce Wayne nel The Batman di Matt Reeves, alcune nuove foto caricata via Twitter rivelerebbero anche il look di Colin Farrell per il villain Pinguino.

Oltre all'Enigmista di Paul Dano e al Carmine Falcone di John Turturro, infatti, tra i nemici al momento ufficializzati nell'attesissimo reboot cinematografico di Batman c'è anche Oswald Cobblepot, meglio noto come Il Pinguino e nei cui panni è stato confermato ormai da mesi l'ottimo Colin Farrell, visto recentemente ne Il Sacrificio del Cervo Sacro e in Widows.



Come sappiamo, le riprese di The Batman sono già cominciate in quel di Londra e si sposteranno poi anche a Glasgow nei mesi a venire, e proprio in questi giorni Farrell è stato immortalato con in mano due bicchieri di Starbucks e vestito comodo con scarponi e tuta. Quello che salta all'occhio e il look davvero "stravagante" dell'attore, che ha dei capelli completamente grigio platino, baffi e pizzetto nero ed è visibilmente sovrappeso, ingrassato di colpo rispetto a qualche mese fa, molto di più rispetto ai tempi di True Detective 2.



Visto così, con l'aggiunta di un naso aquilino e qualche lineamento d'espressione più corrugato, sembrerebbe proprio essere Il Pinguino, forse leggermente troppo alto rispetto alla controparte fumettistica. Ad ogni modo, in rete già impazzano i commenti.



The Batman è atteso nelle sale americane il 25 giugno 2021.