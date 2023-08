Cape Fear, cosa diceva De Niro in quei messaggi che terrorizzavano Scorsese?

Cape Fear ci ha regalato, oltre ad uno dei remake più memorabili della storia del cinema (con buona pace di chi proprio non riesce a vedere di buon occhio operazioni di questo tipo), anche un Robert De Niro spaventoso come poche altre volte: per informazioni chiedere al povero Martin Scorsese di quei messaggi in segreteria.

Andiamo con ordine: il nostro Bob De Niro (che, per inciso, oggi spegne 80 candeline) è solito lavorare su ogni singolo dettaglio dei suoi personaggi, da buon attore di metodo; la star di Taxi Driver riuscì dunque ad ottenere esattamente l'accento che desiderava per il suo Max Cady, per la gioia e il terrore di Scorsese, che da quel modo di parlare era letteralmente terrorizzato.

Perché, allora, non sfruttare questa debolezza del regista per giocargli qualche tiro? De Niro, che con Scorsese vanta ovviamente una certa confidenza, decise dunque di approfittare della cosa lasciando ogni sera all'amico Martin degli inquietantissimi messaggi in segreteria in cui parlava con l'accento adottato sul set per il suo personaggio.

Non conosciamo il contenuto di quelle registrazioni, ma siamo onesti: pagheremmo oro per ascoltarle! Questa, comunque, non fu l'unica follia di De Niro durante le riprese: ecco, ad esempio, quanto spese l'attore dal dentista per Cape Fear.