Cap e Ant-Man: l'esilarante storia del primo incontro tra Chris Evans e Paul Rudd

Considerando che il Marvel Cinematic Universe è ormai da anni un club composto da grandi star riuniti insieme su di un unico set, essere la new entry di questa grande famiglia allargata non deve essere affatto facile, cosa che sa bene anche Paul Rudd, interprete di Ant-Man che a quanto pare ha avuto un esilarante primo incontro con Chris Evans.

Nonostante avesse già recitato nel suo solo movie nei panni di Scott Lang, Captain America: Civil War è stato il primo e grande incontro di Rudd con il resto del cast degli Avengers del MCU, e tra questi c'era ovviamente l'interprete di Cap. Protagonisti faccia a faccia del nuovo episodio del podcast Actors on Actors di Variety, Evans e Rudd hanno dunque ricordato l'evento.



Dice Chris Evans a Rudd: "Ricordo il tuo ingresso negli Avengers, è stato come darti il benvenuto all'ovile. Un'aggiunta molto gradita".

E Rudd: "Quando stavamo lavorando con te in Civil War, in quella scena al parcheggio".

Evans: "Sì, è stato il primo giorno che ti ho incontrato".

Rudd: "Sì, e Scott anche era abbastanza nervoso, quindi ho giocato perfettamente con quella sensazione perché era davvero quello che provavo io in quel momento. Mi guardavo intorno e pensavo 'wow, ci sono Chris Evans, Sebastian Stan e ci sono anche i costumi'. Ricordi che c'era un piccolo spogliatoio improvvisato? Ci stavamo tutti cambiando e lì ho visto tutte le tute sugli scaffali. Sembrava di essere negli spogliatoi di una squadra di football vincitrice del SuperBowl".

Evans: "Non so se te lo ricordi. Quel giorno è stato in assoluto il primo giorno in cui ti ho incontrato. Io, Anthony Mackie e Scarlett Johansson ci eravamo messi in testa che avremmo girato un piccolo video per la banda Marvel, come un video dell'annuario, incentrato sulla canzone di Grease. Andavamo in giro e giravamo brevi video di persone che ballavano per poi tagliare tutto e montarli insieme. Il primo giorno pensavo che avrei collezionato tutti questi video. E ho ancora i footage. E con te ero tipo 'ciao, piacere di conoscerti. Ancora non ti conosco bene, ma posso chiederti di fare questo video?'. Eravate tu, Mackie, Sebastian Stan e credo anche Jeremy Renner, e vi ho chiesto di ballare e voi lo avete subito fatto. Sei stato estremamente sportivo".

Rudd: 'Devo aver rimosso tutto. Non mi ricordo niente".



