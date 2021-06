Quali sono le canzoni di Luca? Tutti i brani della colonna sonora

Neanche il tempo di sbarcare su Disney+ che Luca sta già facendo sfracelli: il nuovo film Pixar si sta rivelando un vero successo tra fan e critica, avendo raccolto dal giorno dell'esordio sulla piattaforma a oggi quasi esclusivamente pareri più che positivi. Ma qual è il segreto del successo del film di Enrico Casarosa?

I motivi del trionfo sono sicuramente tanti: dalla trama all'affascinante ambientazione tutta italiana, passando per la straordinaria qualità delle animazioni e, ovviamente, per una colonna sonora che ancora una volta descrive perfettamente la storia dei nostri piccoli protagonisti.

Composta da Dan Romer, la soundtrack di Luca comprende i brani Meet Luca (4:08), Did You Hide (1:04), The Curious Fish (1:39), You Forgot Your Harpoon (0:39), Phantom Tail (2:09), Walking Is Just Like Swimming (2:02), Vespa è Libertà (1:42), You Hold the Ramp (0:59), Silenzio Bruno (0:41), That's the Dream (2:05), The Bottom of the Ocean (1:52), Take Me, Gravity (1:44), Portorosso (1:36), Signor Vespa (1:17), This Isn't Any Old Race (2:55), Buonanotte, Boys (1:27), Land Monsters Everywhere (0:55), Buongiorno Massimo (3:03), The Out of Town Weirdo Tax (1:48), Rules Are for Rule People (1:08), How Humans Swim (1:03), Not Our Kid (0:49), Telescope (2:46), Beyond the Solar System (1:02), We Don't Need Anybody (1:54), The Sea Monster (3:33), I Wish I Could Take it Back (4:01), The Portorosso Cup (7:34), How to Find the Good Ones (5:14), Go Find Out For Me (1:39).

Vi è piaciuta la colonna sonora del film Pixar ambientato in Liguria? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, cos'abbiamo visto nella scena post-credit di Luca.