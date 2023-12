Il Canto di Natale, i 3 adattamenti cinematografici da non perdere

Il Canto di Natale di Dickens è uno dei racconti natalizi più conosciuti e amati dal pubblico di tutte le età. L’opera dello scrittore di Porthsmouth è stata oggetto di moltissime trasposizioni cinematografiche. Ricordiamo gli adattamenti più importanti e meglio realizzati del classico che continua ad accompagnare le nostre festività natalizie.

Dopo aver condiviso una lista di 25 film di Natale da vedere su Netflix, torniamo ad occuparci di film dedicati alle feste per parlare delle rivisitazioni, più o meno fedeli all’originale, che meriterebbero di essere riscoperte negli ultimi giorni di questo 2023.

Il personaggio di Scrooge ha, infatti, da sempre attirato l’attenzione del cinema, trovando una nuova vita nella settima arte, capace di ripresentarlo in diverse forme nel corso dei decenni.

Il primo adattamento di cui vogliamo parlare è A Christmas Carol del 2009, targato Robert Zemeckis e con un eccezionale Jim Carrey come doppiatore: il film animato rappresenta il terzo esperimento del genere (escludendo Chi Ha Inscastrato Roger Rabbit, di fattura completamente diversa) provato dal regista di Ritorno al Futuro e si mostra in una veste grafica particolare che ha diviso il pubblico nonostante l’enorme successo del film.

Continuando a parlare di animazione, per quanto più classica e tradizionale, con la trasposizione disneyana Il Canto di Natale di Topolino: presentato dal colosso dell’intrattenimento nel 1983, il film ritrae moltissimi personaggi appartenenti all’universo Disney e vede al centro della scena, nei panni dell’avido Ebenezer Scrooge, Paperon de’Paperoni, creato da Carl Banks proprio con l’idea di ricalcare il carattere del protagonista del racconto di Dickens.

Trasposizione sicuramente più particolare e e innovativa è quella di S.O.S. Fantasmi, film comico con Bill Murray che riporta la trama in un’ambientazione diversa e meno classica, adattandola ai giorni nostri e a una società completamente differente.

Non ci resta dunque che augurarvi un buon Natale, lasciandovi con la visione di uno di questi classici del periodo e con una classifica dei film natalizi più amati secondo IMDb.