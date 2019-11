Il cantautore britannico Tom Walker vorrebbe realizzare la canzone di 007 No Time To Die

Nel corso di una recente intervista Tom Walker, celebre cantautore britannico, ha dichiarato di voler realizzare il brano principale di 007: No Time To Die, venticinquesimo episodio del franchise di James Bond interpretato, per l'ultima volta, da Daniel Craig.

"Sarebbe a dir poco pazzesco" ha dichiarato Walker. "Skyfall" di Adele è la mia canzone bondiana preferito in assoluto ... Se mi chiedessero di farlo, mi chiuderei nello studio dalla mattina alla sera, per giorni e giorni, fino a che la canzone non sarebbe pronta. Chiederei un'orchestra con trenta archi. Sarebbe a dir poco epico per me collaborare ad una cosa del genere. Quindi sì, se mi avessero invitato a farlo, avrei dato il massimo."

Il suo entusiasmo è certamente ammirevole e anche comprensibile: chiunque lavorerà al tema musicale di No Time to Die si unirà ai ranghi di alcuni cantanti leggendari e molto probabilmente godrà di un propellente extra per la propria carriera. Adele e Sam Smith hanno vinto entrambi l'Oscar per le loro canzoni originali (rispettivamente per il già citato Skyfall e Writing's On The Wall, il tema di Spectre), ma la domanda è, ovviamente, come si ottiene l'incarico.

Tom Walker, purtroppo, non ne ha la minima idea: "Non so davvero come funzioni. Suppongo che ci sia una sorta di sottobosco, un club di élite per le colonne sonore di di James Bond" ha scherzato il cantautore.

Voi chi vorreste per comporre la nuova canzone della saga? E soprattutto, quali sono i vostri brani preferiti tratti dai precedenti ventiquattro capitoli del franchise? Ditecelo nei commenti.

James Bond: No Time To Die arriverà nei cinema l'8 aprile 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai nuovi dettagli sul villain di Rami Malek e alla prima immagine di No Time To Die.